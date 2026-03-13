Via libera degli Usa all' acquisto di petrolio russo già in transito

Gli Stati Uniti hanno dato il via libera temporaneo alla vendita di petrolio russo già in transito, autorizzando l'acquisto di petrolio immagazzinato sulle navi. La decisione arriva in risposta all'aumento dei prezzi del greggio verificatosi dall'inizio della guerra in Iran. La misura riguarda esclusivamente transazioni specifiche e ha durata limitata nel tempo.

L'attacco preventivo contro l'Iran lanciato sabato 28 febbraio da Stati Uniti e Israele aveva l'intento di far cadere il regime, ma ora l'intera regione del Golfo Persico è nel caos. Il blocco dello stretto di Hormuz getta nello scompiglio i mercati globali. Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Un proiettile balistico lanciato dall'Iran ed entrato nello spazio aereo turco è stato neutralizzato dai sistema di difesa aerea e missilistica della Nato dispiegati nel Mediterraneo orientale. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara in una nota. Si tratta del terzo missile abbattuto nello spazio aereo turco dall'inizio della terza guerra del Golfo. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Venezuela, gli Usa sequestrano la quinta petroliera: è la “Olina”, già sanzionata per il trasporto di petrolio russoIl suo ultimo nome sarebbe “Olina“, ma in passato è stata registrata anche come “Minerva”.

Trump libera il petrolio russo e sfida i cinesiIl petrolio accelera, e i trader guardano i grafici con la sensazione che qualcuno dovrebbe chiamare i pompieri.

Una selezione di notizie su Via libera

Temi più discussi: Ok alla basi Usa e via libera alla difesa anti-aerea: ecco la risoluzione del centrodestra; Camera, via libera alla risoluzione di maggioranza: nel testo il riferimento all’uso delle basi Usa in Italia e agli aiuti militari; Basi militari Usa in Italia, da Aviano a Sigonella: chi decide se, come e quando usarle?; Dazi Usa, primo via libera ai rimborsi: corte d'appello federale respinge la richiesta di stop di Trump.

Via libera Camera a risoluzione di maggioranza su Iran e Consiglio Ue. Meloni: Pd strabico sugli Usa. Scontro con Schlein e salta il tavolo con le opposizioniAl Consiglio Ue la premier chiederà la sospensione degli Ets sul termoelettrico. Il coordinamento con i partner per aiutare i Paesi del Golfo e difendere Cipro si estende al delicato dossier dello Str ... gazzettadelsud.it

Il conflitto in Iran, Meloni: Il Pd strabico sugli Usa. Via libera dalla Camera alla risoluzione di maggioranzaVia libera dell'Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in Aula su Iran e Consiglio Ue. I sì sono stati 196, 122 i no e 3 gli astenuti. gds.it

SANITÀ Via libera dal Consiglio di Stato: lunedì sarà pubblicata la gara per il nuovo Ospedale La Regione: «Opera fondamentale per il territorio cuneese e piemontese» - facebook.com facebook

Viaggi all-inclusive: via libera del Parlamento alle nuove norme per proteggere i vacanzieri. Dalla definizione di pacchetto turistico alle condizioni che consentono ai clienti di annullare i propri piani di viaggio senza penali. Per saperne di più x.com