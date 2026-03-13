Vi racconto la vulnerabilità idrica delle monarchie del Golfo Scrive Verre

Nel Golfo, le monarchie affrontano una crescente minaccia legata alla scarsità d'acqua, una questione che riguarda direttamente le loro infrastrutture e risorse. Recentemente, il conflitto tra Iran e l’alleanza tra Stati Uniti e Israele ha intensificato le tensioni nella regione, portando a un cambiamento nelle dinamiche di scontro e influenzando anche le questioni legate alle risorse naturali.

Nel giro di pochi giorni, il conflitto tra Iran e l’asse strategico formato da Stati Uniti e Israele ha compiuto un salto qualitativo che potrebbe ridefinire la natura stessa della guerra nel Golfo. Una serie di bombardamenti e attacchi con droni ha colpito infrastrutture idriche cruciali, tra cui impianti di desalinizzazione in diversi punti della regione. Questi eventi segnano l’ingresso esplicito dell’acqua tra gli obiettivi strategici del conflitto. Uno degli episodi più significativi è stato il danneggiamento di un impianto di desalinizzazione in Bahrein durante un attacco con droni attribuito alle forze iraniane, avvenuto mentre proseguivano i raid aerei israeliani contro infrastrutture energetiche e militari in territorio iraniano. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Vi racconto la vulnerabilità idrica delle monarchie del Golfo. Scrive Verre Articoli correlati L’Iran mette in ginocchio le monarchie del GolfoGolfo Mantenuta la promessa: missili sulle basi Usa nelle petromonarchie sunnite. Le monarchie del Golfo contrarie all'attacco UsaLe proteste partite dai commercianti del bazar, colpiti dal crollo del rial e da un'inflazione galoppante, si sono trasformate in una rivolta contro...