Vetro al posto della plastica | la rivoluzione dei chip AI

Una nuova tecnologia nel campo dell'intelligenza artificiale sta introducendo chip realizzati con vetro invece della plastica. Questa innovazione promette di cambiare il modo in cui i dispositivi funzionano, offrendo potenzialmente maggiori prestazioni e durabilità. La scelta del vetro come materiale di base rappresenta un passo avanti rispetto ai tradizionali componenti plastici, aprendo nuove possibilità per il settore tecnologico.

La rivoluzione dei chip per l’intelligenza artificiale sta per trovare una nuova base materiale: il vetro. Un’azienda sudcoreana chiamata Absolics ha avviato la produzione commerciale di pannelli in vetro speciali, mentre colossi come Intel stanno integrando questa tecnologia nei loro pacchetti di prossima generazione. L’obiettivo è ridurre drasticamente il consumo energetico dei data center e migliorare le prestazioni dei dispositivi consumer. Questa transizione non è solo un aggiornamento tecnico, ma una risposta necessaria ai limiti fisici dei materiali organici attuali che si deformano sotto stress termico. L’industria affronta vincoli meccanici reali man mano che i carichi di lavoro dell’IA aumentano e le dimensioni dei pacchetti si espandono. 🔗 Leggi su Ameve.eu

