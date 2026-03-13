Un veterano della Seconda Guerra Mondiale, nato nel Nebraska e ormai oltre i cento anni, ha lasciato un segno nella medicina americana donando il suo fegato dopo la morte. La sua donazione rappresenta un nuovo record nel settore e ha permesso di salvare diverse vite. La sua decisione è stata annunciata in seguito alla sua scomparsa, attirando l’attenzione sulla generosità degli anziani donatori.

Un veterano della Seconda Guerra Mondiale, nato nel Nebraska e giunto oltre il secolo di vita, ha scritto una pagina storica nella medicina americana donando il proprio fegato dopo la morte. L’intervento, eseguito a marzo 2026 su Dale Steele, lo rende ufficialmente il donatore più anziano mai registrato negli Stati Uniti, superando il precedente primato detenuto da un cittadino del Missouri deceduto a novantotto anni. L’organo è stato prelevato in seguito a un incidente che ha richiesto l’uso del respiratore, poiché l’anziano aveva subito una lesione cranica grave. Nonostante l’età avanzata, le condizioni fisiche dell’uomo erano descritte come eccellenti fino all’improvviso ricovero ospedaliero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veterano centenario: il suo fegato salva vite, nuovo record

Articoli correlati

A 95 anni Maria salva un malato con il suo fegato: è la più anziana donatrice di organi nel LazioNonna Maria a 95 anni è la più anziana donatrice di organi nel Lazio e terza in Italia.

Riabilitazione da record, Marzana celebra il suo primo paziente ultra centenario: «Qui ho trovato una famiglia»Dante Marcazzan, prossimo alle 102 primavere, ha completato con successo la riabilitazione a Marzana grazie a un team integrato di specialisti...

Aggiornamenti e notizie su Veterano centenario

Discussioni sull' argomento Fegato espiantato a centenario, ex veterano diventa il più anziano donatore in Usa; Amiya Ranjan Bandyopadhyay compie 100 anni: segna il momento storico con una versione khayal.

Ducati apre le celebrazioni per il suo centenarioDucati ha aperto ufficialmente le celebrazioni per il suo centenario, che culmineranno nel 2026 con il World Ducati Week al Misano World Circuit Marco Simoncelli, in programma dal 3 al 5 luglio. Il 4 ... ansa.it

Zio Vincenzo Parisi, nuovo centenario di Pozzuoli: ecco il suo segreto di longevitàPozzuoli - Il segreto della sua longevità è stato mangiare pesce azzurro pescato nel golfo di Pozzuoli sempre, fin da piccolo. Questo ... msn.com

Questa mattina, con una conferenza stampa ufficiale, sono state inaugurate le Celebrazioni per il Centenario della scomparsa di Ermanno Stradelli. Nato a Borgo Val di Taro, l’esploratore morì nel 1926 in Brasile, Paese al quale legò profondamente la propria - facebook.com facebook