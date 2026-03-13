Vescovo d’Arabia | il libro sul missionario di Castel

Oggi viene pubblicato un nuovo libro scritto da Claudio Franci che racconta la vita di monsignor Luigi Irzio Magliacani, nato nel 1892 a Castel del Piano. Il volume si concentra sulla figura del missionario e offre una panoramica dettagliata della sua storia. La pubblicazione si inserisce nell’ambito della biografia religiosa e approfondisce aspetti legati alla sua attività missionaria.

Esce oggi il volume di Claudio Franci che ripropone la figura di monsignor Luigi Irzio Magliacani, nato a Castel del Piano nel 1892. L’opera traccia il percorso del religioso dalla sua terra amiatina fino ai territori del Medio Oriente, evidenziando un modello di dialogo interculturale ancora attuale. La narrazione si basa su ricordi familiari e testimonianze dirette raccolte dalle nipoti Marina e Lucia, oltre che dal dottor Marco Farmeschi. Il testo non si limita alla cronaca biografica, ma costruisce un ponte tra le radici toscane e l’impegno missionario in Somalia, Yemen e Bahrein. Radici amiatine e proiezione internazionale. Il legame con il luogo natale rimane il filo conduttore della biografia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

