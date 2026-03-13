I lavoratori della Gicap affermano di aver riconquistato la loro dignità dopo una lunga vertenza. La vicenda ha coinvolto il gruppo industriale e le persone impiegate nella produzione, che hanno affrontato momenti difficili e sfide legali. La disputa ha attirato l’attenzione di sindacati e rappresentanti istituzionali, che si sono impegnati nel sostegno alle richieste dei dipendenti.

"Grazie di cuore a chi ci ha sostenuto nella nostra battaglia" e alla segretaria della Uiltucs Sabrina De Stefano "che ancora una volta ha dimostrato cosa significa essere accanto ai lavoratori" "La vicenda dei lavoratori della Gicap, ha messo alla prova la nostra tenacia e la nostra fiducia nelle istituzioni". Oggi, finalmente, possiamo guardare avanti con maggiore serenità, e lo dobbiamo a un impegno comune che ha unito sindacato, istituzioni e operatori pubblici. È quanto si legge in una nota che continua "un ringraziamento speciale va alla nostra segretaria della Uiltucs Sabrina De Stefano, che ancora una volta ha dimostrato cosa significa essere accanto ai lavoratori - con fatti concreti, non solo parole. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Articoli correlati

Vertenza lavoratori ex Gicap in prefettura, Battaglia: "Dal tavolo segnali concreti per la soluzione"Dovrebbe infatti concretizzarsi a breve il superamento degli impedimenti burocratici che bloccavano il trasferimento contrattuale a una nuova azienda...

Contenuti e approfondimenti su Vertenza Gicap

Temi più discussi: Vertenza Gicap: Finalmente abbiamo riconquistato la nostra dignità; Vertenza Gicap, Usb: Si vede la luce in fondo al tunnel per i lavoratori di via Pio XI; Lavoratori ex Gicap, Casa Riformista Iv: Soluzione immediata per garantire dignità.

Vertenza Gicap, i lavoratori di Reggio Calabria: riconquistata la dignità ma messa a dura prova la fiducia nelle istituzioniLa vicenda dei lavoratori della Gicap ha messo alla prova la nostra tenacia e la nostra fiducia nelle istituzioni. Oggi, finalmente, possiamo guardare avanti con maggiore serenità, e lo dobbiamo a un ... strettoweb.com

Vertenza Gicap: si vede la luce in fondo al tunnel per i lavoratori del supermercato di via Pio XIIl sindacato USB Lavoro Reggio Calabria si è impegnato affinché si arrivasse ad una soluzione concreta e tempestiva ... reggiotv.it

Vertenza Gicap: "Finalmente abbiamo riconquistato la nostra dignità" ift.tt/EwTSr7G ift.tt/LWoEyCn x.com

Reggio Calabria, Battaglia sui lavoratori ex Gicap: "dal tavolo in Prefettura segnali concreti per la soluzione della vertenza" - facebook.com facebook