Verso Inter-Atalanta | Palladino recupera due big mentre Chivu…

In vista della partita tra Inter e Atalanta, valida per la 29esima giornata di Serie A, il tecnico Palladino ha recuperato due giocatori importanti. Nel frattempo, Chivu è impegnato in un altro contesto. La partita si giocherà a San Siro e suscita molta attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Le ultime in vista della sfida di San Siro valevole per la 29esima giornata di Serie A C’è grande attesa per la sfida tra Inter e Atalanta. La squadra di Chivu è chiamata a riscattare il ko nel derby col Milan: i tre punti sono un obbligo per evitare il rischio di alimentare ulteriormente le speranze Scudetto dei rossoneri. Dalla ‘Dea’ si attende una prova di grande orgoglio dopo la scoppola presa martedì sera dal Bayern nell’andata degli ottavi Champions. Verso Inter-Atalanta: Palladino recupera due big, mentre Chivu. (AnsaFoto) – Calciomercato,it In vista della sfida di San Siro, ci sono due ottime notizie per Palladino: il recupero dei due titolarissimi Ederson e Scalvini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Verso Inter-Atalanta: Palladino recupera due big, mentre Chivu… Articoli correlati Leggi anche: Verso Atalanta-Inter, Cristian Chivu recupera diversi pezzi Leggi anche: Inter Atalanta, Palladino recupera due pedine fondamentali? Ecco come stanno Ederson e… DIARIO DA BORDO: ATALANTA-INTER E QUEL GESTO DI PALLADINO CHE RICORDA CHIVU #shorts Una selezione di notizie su Verso Inter Atalanta Palladino recupera... Temi più discussi: Atalanta a ranghi compatti verso l'Inter: con Scalvini, anche CDK e Ederson per il rientro; Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Verso Inter-Atalanta, buone notizie per Palladino: un big è tornato ad allenarsi un gruppo!; Palladino: Cosa filtra su De Ketelaere e Ederson verso l’Inter! Rifarei le stesse scelte, il Bayern…. Probabili formazioni Inter-Atalanta: riecco Thuram. Le sensazioni su Bastoni, Dumfries e ScamaccaProbabili formazioni Inter Atalanta - Le possibili scelte di Chivu e Palladino per il match della 29^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Sky – Inter-Atalanta, Bastoni verso il forfait, ma resta in ritiro. Dumfries…Nella partita contro il Milan, Alessandro Bastoni ha ricevuto un colpo in occasione del fallo fatto su Rabiot. Era stato costretto ad uscire anzitempo dal campo e si porta dietro la botta rimediata. fcinter1908.it Sky – Inter-Atalanta, Bastoni verso il forfait, ma resta in ritiro. Dumfries… x.com Sky Sport - Verso Inter-Atalanta, la probabile formazione dell'Inter. Tornano Pio e Marcus in attacco! - facebook.com facebook