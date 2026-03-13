Verso Inter-Atalanta le probabili formazioni | un ballottaggio dietro tornano Dumfries e Thuram

Domani si sfidano Inter e Atalanta, con le probabili formazioni che vedono un ballottaggio dietro e il ritorno di Dumfries e Thuram. La squadra nerazzurra cerca di lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il Milan, senza drammi, pronti a rialzarsi subito. La partita rappresenta un’occasione per riprendere il cammino dopo un girone che aveva comunque mostrato ottimi risultati.

Nessun dramma, a patto di ripartire subito. Dimenticare il Milan come parola d'ordine. Un passo falso dopo un girone praticamente perfetto rientra nell'ordine naturale delle cose. Eppure nonostante il rassicurante più sette sui cugini la Beneamata vuole provare ad anticipare ogni discorso. Inter-Atalanta anticipo pomeridiano del sabato di Serie A: