Versa | 452mila euro per le famiglie alluvionate

La frazione di Versa ha ricevuto 452 mila euro destinati alle famiglie colpite dall’alluvione del 17 novembre scorso. Dopo mesi di attesa, le risorse sono state finalmente messe a disposizione. La somma sarà utilizzata per aiutare le famiglie a ricostruire e riprendere le proprie attività. La notizia arriva in un momento di attesa e di speranza per i residenti.

La frazione di Versa, colpita dall’alluvione del 17 novembre scorso, vede finalmente la luce dopo mesi di attesa. Il comune di Romans d’Isonzo ha sbloccato una somma di 452 mila euro raccolti dalla cittadinanza per aiutare i 152 nuclei familiari rimasti senza tetto o con danni gravi. Ogni famiglia riceverà un contributo immediato di 1000 euro, mentre il resto delle risorse sarà destinato a coprire le spese di emergenza fino al prossimo settembre. Questa decisione non è solo un atto amministrativo, ma un segnale potente di solidarietà che attraversa il tessuto sociale della comunità friulana. Le cifre sono precise e l’obiettivo è chiaro: trasformare la raccolta fondi in aiuti concreti ha perso case, autovetture e beni materiali nelle ore drammatiche dell’inondazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Versa: 452mila euro per le famiglie alluvionate Articoli correlati Leggi anche: Due milioni di euro non dichiarati in un paradiso fiscale: imprenditore versa 640 mila euro al Fisco Due milioni di euro mai dichiarati in un paradiso fiscale: imprenditore versa al Fisco 640mila euroDai controlli della Guardia di Finanza di Treviglio è emerso un conto corrente acceso ad Hong Kong, Paese inserito nella black list dei regimi...