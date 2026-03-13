Verona | arrestato con 81 dosi di eroina nel quartiere

A Verona, un cittadino nigeriano di 25 anni è stato fermato dalla polizia di Stato nel quartiere di Veronetta, dove è stato trovato in possesso di 81 dosi di eroina. L’arresto è avvenuto durante un intervento mirato allo spaccio di droga nella zona. La polizia ha sequestrato le sostanze e portato l’uomo in custodia.

Un cittadino nigeriano di 25 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato a Verona nell'ambito di un intervento contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di Veronetta. L'operazione, condotta dagli investigatori della squadra mobile, ha portato al sequestro di 81 dosi di eroina già confezionate per la vendita. Il giovane, risultato irregolare sul territorio nazionale e privo di fissa dimora, è stato trattenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria dopo che il giudice ha convalidato l'arresto nella mattinata di giovedì 12 marzo. L'Intervento Operativo nel Quartiere. Gli agenti della sezione criminalità diffusa hanno agito in una zona specifica compresa tra Veronetta e Porta Vescovo, dove si svolgono servizi mirati di prevenzione.