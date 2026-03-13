Verona | 305 oli premiati la Slovenia sorprende e l’Italia

A Verona, durante la prima giornata della fiera SOL Expo 2026, sono stati annunciati i risultati del 24° Concorso Sol d’Oro Emisfero Nord. Sono stati premiati 305 oli extra vergine provenienti da nove paesi. La Slovenia ha ottenuto risultati sorprendenti, mentre l’Italia si è distinta con numerosi riconoscimenti. L’evento ha visto la partecipazione di produttori da diverse nazioni, sottolineando la varietà e la qualità degli oli in gara.

Nel cuore di Verona, durante la prima giornata della fiera SOL Expo 2026, è stato svelato il verdetto del 24° Concorso Sol d’Oro Emisfero Nord, un evento che ha premiato l’eccellenza degli oli extra vergine provenienti da nove nazioni diverse. Un panel internazionale composto da quindici maestri assaggiatori ha esaminato con rigore trecentocinque campioni, selezionando i vincitori tra Italia, Spagna, Turchia, Slovenia, Portogallo, Libano, Giordania, Croazia e Grecia. La competizione si è concentrata su criteri precisi come la qualità intrinseca, il profilo organolettico e l’impegno verso la sostenibilità ambientale. I risultati confermano una crescita costante dei livelli qualitativi, sia nel mercato italiano che in quello estero, con una spinta decisiva verso le produzioni biologiche e le varietà monovarietali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona: 305 oli premiati, la Slovenia sorprende e l’Italia Articoli correlati Verona celebra la birra artigianale: tre birrifici premiati a Rimini, trionfo veneto con 17 riconoscimenti.Verona sul Podio della Birra Artigianale Italiana: Tre Birrifici Premiati a Rimini Verona e il Veneto celebrano un trionfo nel panorama brassicolo... Leggi anche: Rassegna razze bovine. I ragazzi dell’Agrario premiati alla fiera di Verona Contenuti e approfondimenti su Verona 305 oli premiati la Slovenia... Olio prodotto dagli studenti: premiati a Verona gli istituti agrari di Locorotondo e Andria Sol2Expo, Ercole Olivario Future-sezione RenisaÈ stata proclamata martedì 3 marzo 2026, a Verona – in occasione del SOL2EXPO – The Olive & Oil Trade Show, evento interamente dedicato al mondo dell’olio extravergine d’oliva, la Premium list di Er ... noinotizie.it Sol d’Oro 2026: a SOL Expo premiati i migliori oli extravergine dell’Emisfero NordA SOL Expo 2026 annunciati i vincitori del Sol d’Oro: 315 oli da 9 Paesi valutati in blind tasting. Puglia e Lazio guidano il medagliere italiano. gazzettadelgusto.it