A Vergiate, nel fine settimana di metà marzo, il laboratorio artigianale in Via Boschetto 16 resterà aperto da sabato a domenica, offrendo occasioni per gustare gelati, crêpes e yogurt fresco. L’evento invita i visitatori a scoprire prodotti fatti a mano in un’atmosfera informale, con l’obiettivo di deliziare il palato di chi si ferma a scoprire le specialità locali.

Un invito al gusto autentico si profila per il weekend di metà marzo a Vergiate, dove il laboratorio artigianale in Via Boschetto 16 aprirà le porte dal sabato alla domenica. Tra le ore 11 e le 19, Marina e il suo staff preparano un programma speciale dedicato alla dolcezza, con prodotti freschi pensati per ogni momento della giornata. L’evento non è solo una promozione commerciale, ma rappresenta un punto di riferimento cerca qualità nel territorio varesino. L’offerta culinaria sarà variegata: oltre ai classici gelati, saranno protagonisti lo yogurt variegato mandarino di Ciaculli e la crostata al limone. Accanto a queste proposte stagionali, il menù includerà torte gelato, semifreddi ideali per occasioni speciali, crêpes preparate al momento e centrifugati di frutta fresca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vergiate: weekend goloso con gelati, crêpes e yogurt fresco

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