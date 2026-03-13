Verduno | elisuperficie attiva 24 24 salva vite in montagna

Il 13 marzo 2026 è stato attivato ufficialmente l’eliporto presso l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno. La struttura sarà operativa 24 ore su 24 e destinata a interventi di emergenza in montagna. Questa novità riguarda il territorio del sud-est piemontese e mira a garantire interventi più rapidi in situazioni di soccorso.

Il venerdì 13 marzo 2026 segna una svolta operativa per la sanità del sud-est piemontese con l'attivazione definitiva dell'elisuperficie presso l'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno. Questa nuova infrastruttura, autorizzata dall'ENAC, permette ora l'operatività continua ventiquattr'ore su ventiquattro, eliminando i vincoli orari che limitavano il servizio precedente. La realizzazione è frutto di un coordinamento tecnico tra ASL CN2 e Azienda Zero Piemonte, finalizzato a garantire la cosiddetta golden hour per i pazienti critici. L'intervento non si limita alla semplice costruzione della piattaforma, ma include un ripensamento completo del flusso dei pazienti gravi e delle risorse umane coinvolte nel soccorso.