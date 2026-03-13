Ventimiglia | 9,5 milioni per sbloccare il corridoio

Oggi, venerdì 13 marzo 2026, si è svolto un incontro presso la stazione di Ventimiglia, coinvolgendo rappresentanti delle autorità e delle aziende coinvolte nel progetto. Durante la riunione è stato deciso di destinare 9,5 milioni di euro per sbloccare il corridoio. La decisione mira a far avanzare i lavori e a risolvere le criticità emerse nelle ultime settimane.

Un incontro strategico ha avuto luogo oggi, venerdì 13 marzo 2026, presso la stazione di Ventimiglia. L’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola ha ricevuto Mathieu Grosch, coordinatore europeo del Corridoio Mediterraneo, e Jean-Pierre Serrus, vicepresidente della Région Sud. La riunione ha confermato l’intenzione di pianificare congiuntamente il futuro della linea veloce che collegherà Barcellona a Milano passando per Genova. Il nodo ferroviario di Ventimiglia è stato scelto come scenario dell’incontro non a caso. La struttura ospita un recente intervento di riqualificazione da 9,5 milioni di euro. Questi fondi hanno permesso l’adeguamento degli impianti elettrici, rendendo possibile l’arrivo dei nuovi treni Rock e Pop sulla tratta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ventimiglia: 9,5 milioni per sbloccare il corridoio Articoli correlati Bosco Incoronata: ok al progetto da 1,1 milioni per parcheggio, picnic e corridoio ecologicoE’ stato ammesso al finanziamento il progetto presentato dall’Amministrazione Comunale, candidato ad un avviso pubblico della Regione Puglia inerente... Viale Aiace: 2,5 milioni per sbloccare PartannaIl completamento del tratto finale di viale Aiace, che collega l’area industriale di Partanna-Mondello al resto della rete viaria palermitana, è... Approfondimenti e contenuti su Ventimiglia 9 5 milioni per sbloccare... Discussioni sull' argomento Ferrovie, stop francese all'Espresso Riviera; Virtus Sanremese rullo compressore: festa del goal (nove) contro il Camporosso. Ventimiglia soffre ma resta in scia; Per la prima volta il Dantedì celebrato a Ventimiglia; Torna il recruiting day Lavoro senza confini. La Primavera arriva a Ventimiglia Alta! - facebook.com facebook