Venerdì 13 marzo | Curling boschi e rap a Radio Materia

Venerdì 13 marzo 2026 su Radio Materia andrà in onda un programma che mescola sport invernale, tutela ambientale e musica urbana. La giornata include approfondimenti sul curling, interventi sui boschi e musica rap. Il palinsesto presenta contenuti dedicati a queste tematiche, con ascolti mirati per diverse preferenze. La programmazione si rivolge a un pubblico interessato a temi di attualità e cultura.

Il palinsesto di venerdì 13 marzo 2026 su Radio Materia unisce sport invernale, tutela ambientale e musica urbana. Il programma tocca tre ambiti distinti della realtà varesina: il curling, i boschi del Luinese e la scena rap locale. La trasmissione parte alle 16:30 con una disamina tecnica dello sport sul ghiaccio per poi spostarsi verso le foreste dell’Alto Varesotto alle 18:00. La chiusura spetta alla musica di strada, dove un giovane artista di diciotto anni racconta la sua visione della provincia. Ghiaccio e pietra: lo sport che resiste. Alle 16:30, Andrea Parola ospita l’allenatore del Varese Curling per smontare l’idea che questo sport sia solo un gioco da salone simile alle bocce. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venerdì 13 marzo: Curling, boschi e rap a Radio Materia Articoli correlati Giornale radio del pomeriggio, venerdì 13 febbraioTutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. Giornale radio del mattino, venerdì 6 marzoTutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. Tutti gli aggiornamenti su Radio Materia Dal ghiaccio del curling ai boschi del Luinese, fino al rap di Manzo. È venerdì su Radio MateriaOspiti di oggi il team del Varese Curling, Federico Pianezza della comunità montana Valli del Verbano e Davide Manzo, rapper di 18 anni ... varesenews.it Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari venerdì 13 marzo, tv, streaming, italiani in garaLe Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, venerdì 13 marzo: nella settima giornata di finali spazio allo sci ... oasport.it