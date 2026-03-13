Vela, FerrariDubbini e BertaCalabrò hanno conquistato il passaggio alla Medal Series degli Europei 470. La competizione, ora alla quinta giornata, si tiene nelle acque di Vilamoura, in Portogallo. Gli equipaggi italiani si preparano a competere per le medaglie nella fase finale della regata. La manifestazione vede coinvolti numerosi atleti provenienti da diversi paesi europei.

L’Italia continua a sognare in grande anche al termine della quinta e penultima giornata dei Campionati Europei Open 2026 del 470 misto, in corso di svolgimento nelle acque portoghesi di Vilamoura. Quest’oggi si sono disputate le ultime due prove di Gold Fleet sulla costa dell’Algarve, con un vento abbastanza stabile che si aggirava sugli 11 nodi. I migliori dieci equipaggi della classifica generale al termine della Final Series si sono qualificati per la nuova Medal Series, che proporrà di fatto due regate a punteggio singolo invece che una prova a punteggio doppio (la Medal Race tradizionale). Da regolamento è previsto un “aggiustamento”... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Ferrari/Dubbini e Berta/Calabrò approdano alla Medal Series degli Europei 470 con ambizioni di medaglia

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