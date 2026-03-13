Vegetazione al Giglio Al via uno studio sull’era post-muflone

È iniziato uno studio sulla vegetazione dell’Isola del Giglio dopo la rimozione del muflone. La ricerca mira a analizzare i cambiamenti nel paesaggio naturale e la ripresa delle piante autoctone. La fase preliminare riguarda l’osservazione di diverse aree dell’isola, con l’obiettivo di raccogliere dati sulla dinamica vegetale post-controversia. L’indagine coinvolge esperti e ricercatori locali.

ISOLA DEL GIGLIO Come sta la vegetazione dell’Isola del Giglio dopo l’eradicazione del muflone dal territorio? A studiarlo sarà il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Firenze, che ha rinnovato la convenzione con il Parco nazionale dell’arcipelago toscano per proseguire e rafforzare il programma di monitoraggio della vegetazione nelle isole dell’arcipelago. Sarà uno studio quinquennale su Giglio, Giannutri, Capraia e Montecristo per approfondire la conoscenza degli ecosistemi vegetali e supportare la gestione della biodiversità. Il programma mira ad analizzare l’evoluzione della vegetazione e lo stato di conservazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Parco dell'Arcipelago Toscano ha firmato il rinnovo della convenzione scientifica con il Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze per proseguire e rafforzare il programma di monitoraggio

Nell'ambito delle attività di restauro sono state inoltre messe a dimora circa 250-300 piante autoctone

