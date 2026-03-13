Vede la polizia e butta via tutto spacciatore 15enne nei guai

Durante un pattugliamento in via Nino Cervetto, una volante del commissariato di Cornigliano ha notato tre giovani e ha deciso di fermarli per un controllo. Uno di loro, un ragazzo di 15 anni, ha reagito buttando via tutto e, successivamente, è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. La polizia ha identificato i tre giovani e sequestrato ciò che avevano addosso.

La polizia ha denunciato un 15enne italiano per spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti di una volante del commissariato di Cornigliano, durante il regolare pattugliamento, hanno visto tre giovani camminare in via Nino Cervetto e li hanno così fermati per sottoporli a controllo. Durante la loro identificazione il 15enne ha cercato di gettare a terra sotto una vettura parcheggiata un pacchetto di sigarette contenete un pezzo di hashish del peso di circa 50 grammi. A quel punto gli operatori hanno controllato anche i due ragazzi in sua compagnia, trovando uno di loro, italiano di 18 anni, in possesso di circa 0,70 grammi della stessa sostanza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Costui vede la pagliuzza nell’occhio dell’altro e non vede la trave che c’è nel suo. E in quello di Toto Wolff. Stia zitto, che è meglio. #skysportf1 x.com