Vede i carabinieri e si allontana lo fermano con hashish e cocaina

Un uomo di 27 anni è stato arrestato ieri mattina nel centro di Verona dopo aver tentato di allontanarsi quando ha visto i carabinieri durante un controllo. Durante l'intervento, i militari hanno trovato addosso a lui hashish e cocaina. L’uomo è stato fermato e portato in caserma. I dettagli sull’arresto e le sostanze sono stati confermati dai carabinieri.

Il giovane è stato arrestato in Via dei Mutilati. Con sé aveva anche 300 euro in contanti Un 27enne è stato arrestato ieri mattina, 12 marzo, dopo aver cercato di defilarsi alla vista dei carabinieri impegnati nei controlli nel centro di Verona. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine ed è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e denaro ritenuto provento di spaccio. Secondo quanto riferito dall'Arma scaligera, l’uomo si trovava in Via dei Mutilati quando, alla vista della pattuglia, ha mostrato un atteggiamento «marcatamente nervoso» e ha tentato di nascondersi tra le auto in sosta. Un comportamento che i militari del Radiomobile hanno subito interpretato come sospetto, decidendo di procedere al controllo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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