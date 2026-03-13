Variazioni a traffico e sosta | cosa cambia

Da arezzonotizie.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 13 a venerdì 27 marzo, in via Setteponti, si applicheranno il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri durante il giorno e il limite di velocità a 30 kmh. Le modifiche riguardano il tratto dalla rotonda della multisala fino alla strada di Montione e saranno in vigore fino a martedì 31 marzo.

Da sabato 14 a mercoledì 25 marzo scattano dalle 8:30 alle 17:30 a Rigutino Ovest il divieto di sosta con rimozione lato numeri pari dal civico 272 per 10 metri di lunghezza, il restringimento di carreggiata tra il civico 227 e l’incrocio con la S.P. 23 dell’Infernaccio e il divieto per i pedoni di utilizzare gli adiacenti marciapiedi. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Cantiere via Fiorentina, stanziato un altro milione e 600mila euro. Tutte le variazioni al bilancio Il diesel aretino schizza a 2,10 euro, il servito arriva oltre 2,40. La mappa dei prezzi . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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