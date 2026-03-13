Variazioni a traffico e sosta | cosa cambia

Da venerdì 13 a venerdì 27 marzo, in via Setteponti, si applicheranno il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri durante il giorno e il limite di velocità a 30 kmh. Le modifiche riguardano il tratto dalla rotonda della multisala fino alla strada di Montione e saranno in vigore fino a martedì 31 marzo.

Da sabato 14 a mercoledì 25 marzo scattano dalle 8:30 alle 17:30 a Rigutino Ovest il divieto di sosta con rimozione lato numeri pari dal civico 272 per 10 metri di lunghezza, il restringimento di carreggiata tra il civico 227 e l’incrocio con la S.P. 23 dell’Infernaccio e il divieto per i pedoni di utilizzare gli adiacenti marciapiedi. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Cantiere via Fiorentina, stanziato un altro milione e 600mila euro. Tutte le variazioni al bilancio Il diesel aretino schizza a 2,10 euro, il servito arriva oltre 2,40. La mappa dei prezzi . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Modifiche a traffico e sosta: cosa cambia da lunedì 9 marzoSempre fino a venerdì 13 marzo saranno interessate da progressivi divieti di sosta con rimozione via Caboto, via Marco Polo, via Matteo Ricci, via... Lavori stradali da lunedì 19 gennaio: cambia traffico e sostaLavori di riqualificazione dei manti stradali da lunedì 19 gennaio: fino a giovedì 22 scattano dalle 8:30 alle 18:30 il restringimento di carreggiata... Una raccolta di contenuti su Variazioni a traffico e sosta cosa... Temi più discussi: Ore 15.30, scatta Just The Woman I Am. Modifiche al traffico e linee bus deviate; Cortona si prepara ad accogliere la Tirreno Adriatico, le cose da sapere; Vicenza Running Festival, modifiche alla viabilità dal 6 al 16 marzo; Bollettino della viabilità n. 25 del 3.3.2026. Cosenza-Sorrento: variazioni alla viabilità e chiusure al traffico in zona StadioOrdinanza di viabilità a Cosenza per il match contro il Sorrento del 1° marzo. Divieti di transito su Viale Magna Grecia ... tifocosenza.it Cortona, il passaggio dell’Historic Rally e le variazioni al traffico nella giornata di sabato 28 febbraioArezzo, 26 febbraio 2026 – Cortona, il passaggio dell’Historic Rally e le variazioni al traffico nella giornata di sabato 28 febbraio. La competizione vedrà impegnate 93 vetture. Le cose da sapere per ... lanazione.it Anche piccole variazioni, quando accumulate per settimane, finiscono per diventare significative - facebook.com facebook #GratuitoPatrocinio. In 2a Commissione, concluso esame ddl su comunicazione delle variazioni di reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con mandato al relatore, sen. @PierantonioZ, a riferirne in Aula con le modifiche approvate sen x.com