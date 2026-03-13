Varese | InBuyer 2026 export digitale senza viaggi

La Camera di Commercio di Varese ha annunciato il lancio di InBuyer 2026, un progetto volto a favorire l’export digitale delle imprese della zona senza la necessità di viaggi. L’iniziativa mira a supportare le aziende locali nel rafforzare i loro rapporti con i mercati esteri attraverso strumenti online. La piattaforma sarà attiva nel corso dell’anno prossimo e coinvolgerà diverse realtà imprenditoriali della provincia.

La Camera di Commercio di Varese sta lanciando nel 2026 un progetto chiamato InBuyer per sostenere l'export delle imprese locali verso i mercati internazionali. L'iniziativa, gestita in collaborazione con Promos Italia, utilizza una piattaforma digitale per organizzare incontri commerciali diretti tra aziende varesine e acquirenti esteri senza necessità di spostamenti fisici. L'obiettivo è chiaro: ridurre i costi di trasferta e abbattere le barriere geografiche permettendo alle eccellenze del territorio di accedere a opportunità concrete. Il calendario degli eventi copre settori strategici come la meccanica, l'arredamento, la cosmetica e l'agroalimentare, offrendo un supporto gratuito alle realtà produttive che desiderano espandere il proprio fatturato all'estero.