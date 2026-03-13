Van der Poel trionfa | Pellizzari leader con 2? su Del Toro

Nella quarta tappa della Tirreno-Adriatico, lunga 213 km tra Tagliacozzo e Martinsicuro, Mathieu Van der Poel si è imposto con una volata finale. Pellizzari si mantiene in testa alla classifica generale con due secondi di vantaggio su Del Toro. La corsa si è conclusa con questa vittoria del ciclista olandese, che ha battuto gli avversari in volata.

La quarta tappa della Tirreno-Adriatico ha trionfare Mathieu Van der Poel con una volata decisiva su un percorso di 213 km tra Tagliacozzo e Martinsicuro. Il successo del corridore olandese ha permesso a Giulio Pellizzari, classificatosi secondo, di conquistare la maglia di leader con due minuti di vantaggio sul messicano Isaac Del Toro. L'evento si svolge nel contesto di una corsa che punta dritto verso l'obiettivo finale di Sanremo, dove il campione olandese mira a ripetere i suoi precedenti successi nella Classica dei Due Mari. La gara odierna è stata caratterizzata da una selezione severa che ha ridotto il gruppo degli sfidanti a soli quattordici corridori, eliminando nomi come Tiberi, Buitrago e Sheffield lungo il percorso accidentato.