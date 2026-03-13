Dopo le dimissioni di Manuel Armaroli, la gestione del settore giovanile viene affidata direttamente alla società. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutte le attività legate alla formazione dei giovani atleti. La nuova organizzazione entrerà in vigore immediatamente, con responsabilità distribuite tra i membri del club. La società ha annunciato che proseguirà con il progetto di sviluppo del settore giovanile senza interruzioni.

Dopo le dimissioni di Manuel Armaroli da direttore sportivo dell’interno settore giovanile afferente a Modena Volley, gestito in questi anni assieme a Pallavolo Vgm e con Armaroli assieme a Sandra Baraldi ed Emiliano Ferrari, la società di viale dello Sport non ha scelto un altro interlocutore, cercandolo in un’altra società sportiva, ma ha deciso di ‘mettersi in proprio’, attribuendo a Fabio Donadio (foto Modena Volley) la carica di direttore sportivo e optando per la gestione diretta di tutto il comparto giovanile maschile e femminile (per le donne il ds rimane Carmelo Borruto). "Modena Volley compie un passo importante nel proprio... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Valsa e settore giovanile. La gestione diventa diretta

