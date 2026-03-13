Il Napoli sta monitorando un giovane difensore per rafforzare la corsia destra della squadra. La società ha iniziato a valutare diversi profili con l’obiettivo di trovare un eventuale vice di Di Lorenzo. La trattativa riguarda un calciatore emergente che potrebbe essere inserito nel progetto tecnico nelle prossime settimane. La scelta mira a garantire una rotazione più ampia nel reparto difensivo.

Il Napoli guarda al futuro e inizia a valutare nuovi profili per rinforzare la corsia destra. L’idea della dirigenza è quella di individuare un giovane terzino che possa crescere gradualmente alle spalle del capitano Giovanni Di Lorenzo, garantendo una valida alternativa nel ruolo. Tra i nomi seguiti dal club azzurro spunta quello di Moris Valincic, difensore croato classe 2002 attualmente di proprietà della Dinamo Zagabria. Il giocatore è considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo e negli ultimi mesi è stato osservato con attenzione dagli scout partenopei. A parlare dell’interesse del Napoli è stato Nicolò Schira durante un intervento sul proprio canale YouTube. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Valin?i? nel mirino del Napoli: giovane vice Di Lorenzo

