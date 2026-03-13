Valgren rinasce a Mombaroccio Del Toro stacca Pellizzari e torna leader della Tirreno-Adriatico

Nella quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, la corsa si è svolta tra muri ripidi e un arrivo a Mombaroccio. Valgren ha concluso la tappa risalendo la classifica, mentre Del Toro ha superato Pellizzari e si è preso la leadership della corsa. La competizione continua a regalare emozioni intense, mantenendo alto il livello di spettacolo.

Ogni giorno lo spettacolo continua ad essere di livello altissimo alla Corsa dei due Mari. Quinta tappa per la Tirreno-Adriatico 2026, ancora muri con arrivo a Mombaroccio. A trionfare è stato il danese Michael Valgren (EF Education – EasyPost): dopo annate travagliate a causa di un brutto incidente rinasce il 34enne che non alzava le braccia al cielo dal lontano 2021. Si esalta anche Isaac del Toro che in salita fa la differenza e si va a riprendere la Maglia Azzurra. Inizio di gara molto animato, con tantissimi corridori a caccia della fuga giusta. Ci hanno provato molti dei big, poi è riuscito ad evadere un drappello di otto uomini:... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Valgren rinasce a Mombaroccio. Del Toro stacca Pellizzari e torna leader della Tirreno-Adriatico Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: duello Pellizzari-Del Toro sulla salita di MombaroccioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12. Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?