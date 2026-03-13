Valerio Scoppa è il CEO dell’anno nel settore sanitario

Valerio Scoppa è stato premiato come CEO dell’anno nel settore sanitario durante la XVI edizione dei Le Fonti Awards a Milano, presso Palazzo Mezzanotte. Il riconoscimento è stato consegnato sul palco di fronte a un pubblico presente per l’occasione. La premiazione ha rappresentato un momento di particolare rilievo per il settore, con l’assegnazione che ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori.

Un riconoscimento senza precedenti quello che è stato consegnato sul palco de Le Fonti Awards in occasione della XVI edizione, nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano. In passato il Centro Aktis Diagnostica e Terapia S.p.A. è stato tra i protagonisti di questo prestigioso premio dedicato alle eccellenze aziendali. Quest’anno, però, è arrivata una bellissima sorpresa: Valerio Scoppa, amministratore unico del centro diagnostico, ha ricevuto il riconoscimento come CEO dell’anno per Innovazione e Leadership nel settore sanitario. Un premio che conferma il suo rilevante ruolo manageriale nella crescita dell’azienda nel panorama sanitario nazionale e che ne rafforza il posizionamento tra le eccellenze italiane del settore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati L'assessore Magnacca incontra il ceo della fiera Lineapelle: "L'Abruzzo cresce nel settore moda e vola nell'export"L'assessore regionale alle attività produttive Tiziana Magnacca sta partecipando a “Lineapelle Internazional Leather Fair” fiera internazionale... Toscana: indagine sui software medici, dati a rischio e opacità sugli investimenti nel settore sanitario.Il mercato dei software per i medici di base in Toscana è un settore opaco, dominato da aziende private che gestiscono un flusso costante di dati... Le Fonti Awards 2026, Valerio Scoppa è il CEO dell’anno nel settore sanitario Aggiornamenti e notizie su Valerio Scoppa Temi più discussi: Valerio Scoppa CEO dell’anno per la sanità; Valerio Scoppa nominato CEO dell’Anno ai Le Fonti Awards 2026 per Innovazione e Leadership nella Sanità; Valerio Scoppa Honored for Innovation and Leadership; Scoppa (Centro Aktis Marano) Ceo dell'anno nel settore sanitario. Valerio Scoppa è il CEO dell’anno nel settore sanitarioUn riconoscimento senza precedenti quello che è stato consegnato sul palco de Le Fonti Awards in occasione della XVI edizione, nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano. In passato il ... napolitoday.it Valerio Scoppa del Centro Aktis premiato come CEO dell’anno nel settore sanitàIn passato il Centro Aktis Diagnostica e Terapia S.p.A. è stato tra i protagonisti di questo prestigioso premio dedicato alle eccellenze aziendali. napolivillage.com Amministratore unico del Centro Aktis di Marano ceo dell'anno per Fonti Awards. Valerio Scoppa, 'premio frutto del lavoro di una squadra straordinaria' #ANSA x.com Le Fonti Awards 2026, Valerio Scoppa è il CEO dell’anno nel settore sanitario Un riconoscimento senza precedenti quello che è stato consegnato sul palco de Le Fonti Awards in occasione della XVI edizione, nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte a - facebook.com facebook