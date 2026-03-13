Valentino Alessandro Michele porta in passerella l’imperfezione | La moda è interferenza come me

Alessandro Michele presenta per Valentino una collezione che mette in evidenza l’imperfezione come elemento distintivo. Tra riferimenti storici e modernità, il designer ha sfilato con capi che combinano dettagli non convenzionali e contrasti di stile. La sfilata si è svolta con una vasta partecipazione di pubblico e stampa, evidenziando l’approccio innovativo e senza filtri di Michele nel mondo della moda.

Tra storia e contemporaneità, Alessandro Michele porta in passerella per Valentino una moda che, come il suo designer, trova nelle interferenze e nell'imperfezione la sua identità Fusione tra passato e presente: un incontro che non cancella la storia ma la trasforma.Alessandro Michelesceglie di collocarsi tra forze opposte o differenti per farle convivere e dialogare senza annullarsi reciprocamente. “La moda non esisterebbe senza interferenze, io stesso sono un interferenza” racconta. Nella sua nuova collezione portata in scena proprio ieri sera nella cornice di palazzo Barberini, il direttore creativo diValentinotenta di rappresentare la sua idea e sceglie Roma per farlo, omaggiando il grande maestro scomparso di recente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Valentino, Alessandro Michele porta in passerella l’imperfezione: “La moda è interferenza, come me” Articoli correlati Alta Moda Parigi, l’iperbole estetica di Alessandro Michele per ValentinoStratificazioni barocche, teatralità e virtuosismi artigianali definiscono la nuova narrativa della Maison. L'ultimo omaggio a Valentino, aperta la camera ardente. Alessandro Michele: "Un'eredità im...AGI - La camera ardente di Valentino Garavani ha aperto questa mattina alle 10,50, con dieci minuti di anticipo rispetto all'orario previsto, nella... Addio a Valentino, l'ultimo imperatore della moda - Vita in Diretta 19/01/2026 Una raccolta di contenuti su Alessandro Michele Temi più discussi: Valentino Interferenze, guarda live la sfilata autunno inverno 2026 a Roma | Video; La sfilata di Valentino celebra la grande bellezza di Roma: Alessandro Michele sceglie Palazzo Barberini; Valentino, la sfilata di Roma per la prima volta anche in diretta sui maxischermi a Milano: dai Navigli a corso Como, ecco dove vederla; Valentino a Milano: la sfilata di Roma debutta in parallelo anche sui maxischermi della metropoli lombarda. Valentino torna a Roma con Alessandro Michele, trasformando Palazzo Barberini in un teatro di interferenze esteticheTra affreschi barocchi e stratificazioni di memoria, la collezione Autunno-Inverno 2026/27 costruisce un ponte tra città e immaginario odierno, aprendo la passerella oltre il perimetro tradizionale de ... vanityfair.it Le molteplici interferenze di Alessandro Michele per ValentinoLe molteplici interferenze di Alessandro Michele per Valentino. Il marchio ha presentato la collezione autunno-inverno ieri, a Roma ... laconceria.it Lasciando temporaneamente Parigi, dove la maison sfila da decenni, Alessandro Michele porta nei corridoi del palazzo la sua visione barocca, con echi anni 80 e una teatralità che concede spazio al dialogo con il dna profondo di Valentino - facebook.com facebook A Roma per la sfilata autunno inverno 2026 2027, l’attrice thailandese e brand ambassador Freen Sarocha interpreta l’estetica Valentino by Alessandro Michele x.com