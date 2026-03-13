Valentino a Roma | interferenze tra arte e moda

Valentino ha presentato la sua collezione AutunnoInverno 202627 a Roma, scegliendo il Palazzo Barberini come location, anziché Parigi. L’evento è stato ideato da Alessandro Michele, che ha deciso di portare la sfilata nella capitale italiana, coinvolgendo un pubblico internazionale e creando un collegamento tra arte e moda. La scelta ha attirato molte attenzioni e ha segnato un cambio di scenario rispetto alle consuete presentazioni.

Alessandro Michele ha scelto Roma come palcoscenico per la collezione AutunnoInverno 202627 di Valentino, spostando l’evento da Parigi a Palazzo Barberini. La sfilata si è tenuta giovedì 12 marzo 2026, con un pubblico che includeva Gwyneth Paltrow e Georgina Rodriguez. Il direttore creativo ha definito il lavoro come una serie di interferenze, dove ordine e frizione coesistono in modo forzato. Questo approccio trasforma gli errori in elementi estetici visibili, creando un dialogo tra architettura barocca e moda contemporanea. L’architettura come contenitore della tensione creativa. Palazzo Barberini non è stato scelto casualmente, ma perché incarna perfettamente il concetto di interferenza voluto dallo stilista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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