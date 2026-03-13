Valdo compie 100 anni Pierluigi Bolla sul segreto del suo successo e sul futuro del prosecco
Valdo, azienda leader nel settore del prosecco, festeggia il suo centesimo anniversario con un evento speciale. Pierluigi Bolla, presidente dell’azienda, ha parlato del successo raggiunto e ha condiviso le linee guida per il futuro delle bollicine venete. La celebrazione segna un secolo di attività e innovazioni nel mondo del vino spumante.
Il presidente dell'azienda veneta, regina dellle bollicine: "Le linee del futuro sono internazionalizzare e differenziare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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