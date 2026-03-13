Va mantenuta salda l’autonomia del potere giudiziario

Oggi si è tenuto un incontro nel quale è intervenuto Gianluca Dradi, avvocato e dirigente scolastico, che ha espresso il suo sostegno al No. Durante l’evento si è discusso dell’importanza di mantenere salda l’autonomia del potere giudiziario, con i partecipanti che hanno condiviso diverse opinioni sulla questione. L’incontro ha visto la partecipazione di vari esperti e rappresentanti del settore.

Tra gli ospiti dell'incontro di oggi c'è Gianluca Dradi, avvocato e dirigente scolastico, schierato per il No. Dradi, perché bisogna votare No? "Perché la separazione si poteva fare con legge ordinaria e, come in Francia, prevedere due sezioni dello stesso Csm, invece la riforma incide pesantemente sul Consiglio superiore della magistratura, che è il principale strumento per garantire l'indipendenza del terzo potere dello Stato, quello giudiziario. Quindi, soprattutto in un momento in cui si stanno realizzando una serie di altre riforme, come il ddl sul premierato, che rafforzano il potere esecutivo, è preferibile mantenere salda l'autonomia di quello giudiziario".