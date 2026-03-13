Ustica Lepore | Bologna non smetterà di chiedere verità

Il rappresentante di Bologna ha dichiarato che la città continuerà a sostenere i familiari delle vittime di Ustica, ribadendo l’impegno a non interrompere le richieste di chiarezza e giustizia. La posizione è stata espressa in un contesto di supporto alle famiglie coinvolte e di determinazione a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda. La dichiarazione è stata resa pubblica in un momento di confronto pubblico sulla vicenda.

Solidarietà del sindaco Matteo Lepore a Daria Bonfietti. Il 18 marzo il giudice decide sull’archiviazione dell’inchiesta sulla Strage di Ustica “Siamo e saremo sempre al fianco dei familiari delle vittime di Ustica nel chiedere che non si fermi la ricerca della verità e il perseguimento della giustizia”. Con queste parole il sindaco di Bologna Matteo Lepore ribadisce la posizione dell’amministrazione comunale in vista della decisione del giudice sull’eventuale archiviazione dell’inchiesta sulla Strage di Ustica. Il primo cittadino ha espresso “piena vicinanza e sostegno” a Daria Bonfietti e all’Associazione dei familiari delle vittime, impegnate da oltre quarant’anni nella ricerca della verità su quanto accadde il 27 giugno 1980, quando il DC9 Itavia precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati Leggi anche: “Buon Compleanno Andrea”: Bologna ricorda Purgatori tra Ustica e inchieste Ustica, parlamentari a Bologna: “Nuovi elementi sull’abbattimento del DC9”Incontro al Museo per la Memoria di Ustica con parlamentari di Pd, M5s, Azione, Italia Viva e Avs. Contenuti e approfondimenti su Ustica Lepore Bologna non smetterà di... Argomenti discussi: Ustica, parlamentari a Bologna: Nuovi elementi sull’abbattimento del DC9. Ustica, Lepore: Bologna non smetterà di chiedere veritàSolidarietà del sindaco Matteo Lepore a Daria Bonfietti. Il 18 marzo il giudice decide sull’archiviazione dell’inchiesta sulla Strage di Ustica ... bolognatoday.it Non si può archiviare l’indagine su Ustica: i parlamentari e l’appello da BolognaNo all'archiviazione dei nuovi elementi sulla strage di Ustica: venerdì un gruppo di parlamentare visiterà il museo per la memoria che si trova a Bologna e lancerà un appello per arrivare una volta ... dire.it