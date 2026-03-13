Usa autorizzano acquisto petrolio russo Commissione Ue | Nostre sanzioni restano valide – Il video

La Commissione europea ha confermato che le autorizzazioni all'acquisto di petrolio russo sono ancora in vigore, mantenendo le sanzioni e il limite di prezzo stabiliti dall'Unione Europea. Il portavoce ha ribadito che queste misure rimangono attive nonostante le autorizzazioni, senza indicare eventuali modifiche o sospensioni future. La dichiarazione è stata diffusa durante una conferenza stampa a Bruxelles.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 marzo 2026 "Le nostre sanzioni sul petrolio russo ed il price cap deciso a livello Ue rimangono valide. Non è il momento di allentare le sanzioni contro la Russia: Mosca non può essere la beneficiaria della guerra in Iran. L'eccezione presentata dagli Stati Uniti è in ogni caso limitata solo al petrolio già in viaggio". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue, Paula Pinho, parlando alla stampa a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Aspetto le dimissioni di Mattarella», la reazione di Giorgia Meloni davanti all’uomo sbucato sul palco: «Identificato dalla Digos» – Il video Una prof... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Iran bombarda il Golfo e Usa autorizzano l'acquisto di petrolio russo, il greggio risale sopra 100 dollariLa nuova Guida Suprema dell’Iran rilancia i propositi di vendetta contro Stati Uniti e Israele, colpendo il bersaglio che più danneggia la loro... Gli Stati Uniti autorizzano per trenta giorni l’acquisto di petrolio russoIl 12 marzo gli Stati Uniti hanno autorizzato temporaneamente, per trenta giorni, l’acquisto di petrolio russo stoccato in mare, alleggerendo di... Usa autorizzano acquisto petrolio russo, Commissione Ue: Nostre sanzioni restano valide Contenuti utili per approfondire Usa autorizzano Temi più discussi: Usa autorizzano l'acquisto di petrolio russo già in transito; Iran bombarda il Golfo e Usa autorizzano l'acquisto di petrolio russo, il greggio risale sopra 100 dollari; Usa autorizzano l'acquisto di petrolio russo già in transito; Usa, deroga anti-Iran di 30 giorni all'India per acquistare petrolio russo. Usa autorizzano acquisto petrolio russo, Commissione Ue: Nostre sanzioni restano valideLe nostre sanzioni sul petrolio russo ed il price cap deciso a livello Ue rimangono valide. Non è il momento di allentare le sanzioni contro la Russia: Mosca non può essere la beneficiaria della guer ... ilgiornale.it Guerra Iran, crolla produzione di petrolio. E Usa autorizzano l'acquisto di quello russoLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, crolla produzione di petrolio. E Usa autorizzano l'acquisto di quello russo ... tg24.sky.it Medio Oriente, quattordicesimo giorno di guerra: esplosioni a Teheran e Dubai, Usa autorizzano petrolio russo. Morto un militare francese a Erbil - facebook.com facebook Usa autorizzano l'Europa ad acquistare il petrolio russo, rimosse sanzioni, Zelensky minaccia: "Non comprate il greggio" x.com