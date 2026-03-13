Urraro | contro la violenza serve un cambio culturale

Durante un evento organizzato dalla Fondazione Doppia Difesa Onlus, Francesco Urraro ha affermato che contrastare la violenza di genere richiede un cambiamento culturale significativo. La discussione ha coinvolto diverse persone, evidenziando la necessità di affrontare il problema con un approccio più ampio e strutturato. Nessun altro dettaglio specifico è stato fornito riguardo all’incontro o alle conclusioni raggiunte.

La violenza di genere richiede un cambio di rotta culturale profondo, come ha evidenziato Francesco Urraro durante l’incontro organizzato dalla Fondazione Doppia Difesa Onlus. Il Vice Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha sottolineato che le misure punitive da sole non bastano e che la prevenzione deve radicarsi nelle agenzie educative principali. L’evento si è svolto nel contesto delle iniziative per la Giornata Internazionale della Donna, puntando su percorsi di sostegno e tutela delle vittime. Il messaggio chiave lanciato in questa sede è che la scuola, l’università e la famiglia devono diventare i veri motori del cambiamento sociale contro questo fenomeno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Urraro: contro la violenza serve un cambio culturale Articoli correlati Leggi anche: Violenza sulle donne, Urraro: "Prevenzione culturale passo fondamentale per contrastare il fenomeno" Leggi anche: Milano-Cortina: Calenda, 'su Lollobrigida polemiche idiote, serve cambio culturale' Tutto quello che riguarda Urraro contro la violenza serve un... Temi più discussi: Violenza sulle donne, Urraro: Prevenzione culturale passo fondamentale per contrastare il fenomeno; Violenza di genere, Urraro: Serve un approccio culturale per fermare il fenomeno; Violenza di genere, Urraro: Serve un approccio culturale per fermare il fenomeno; Violenza di genere, Urraro: Serve un approccio culturale per fermare il fenomeno. Violenza di genere, Urraro: Serve un approccio culturale per fermare il fenomenoLa prevenzione deve partire dalla cultura e dalle principali agenzie educative come università, scuole e famiglie. Francesco Urraro Vice Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tribut ... sassarinotizie.com Violenza sulle donne, Urraro: Prevenzione culturale passo fondamentale per contrastare il fenomenoRoma, 12 mar. (Adnkronos) - La prevenzione culturale rappresenta uno degli strumenti più importanti per contrastare la violenza di genere ... notizie.tiscali.it Violenza di genere, Urraro: “Serve un approccio culturale per fermare il fenomeno” x.com L’incontro è stato moderato dall’Avv. Antonio Granato, che ha guidato il dialogo tra autorevoli relatori provenienti dal mondo accademico, istituzionale e giudiziario. Sono intervenuti il Prof. Avv. Vincenzo Maiello, l’Avv. Arturo Rianna, il Sen. Francesco Urraro, l’ - facebook.com facebook