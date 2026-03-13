Durante la registrazione di Uomini e Donne del 12 marzo, Sara ha annunciato ufficialmente di aver scelto Alessio come suo preferito. La decisione è stata comunicata nel corso della trasmissione, lasciando i presenti e gli spettatori senza esitazioni. La registrazione si è conclusa con questa scelta, che ha suscitato reazioni tra i partecipanti e il pubblico in studio.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione mercoledì 12 marzo. Con un mossa a sorpresa Sara ha fatto la sua scelta: si tratta di Alessio. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 12 marzo. Con una mossa a sorpresa, Sara ha fatto la sua scelta, Alessio. Scelta che farà discutere, viste le pesanti accuse mosse da Lorenzo Pugnaloni, giornalista ed esperto di gossip, che sostiene che tra i due ci sia un accordo che niente ha a che vedere con l'amore. Secondo le anticipazioni dello stesso Pugnaloni, la puntata è girata completamente attorno al trono classico. La svolta è arrivata dopo gli attacchi di Tina Cipollari, che ha criticato apertamente il percorso della tronista. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Uomini e Donne, registrazione 12 marzo: Sara ha fatto la sua scelta

Articoli correlati

Uomini e Donne, registrazione 12 Marzo 2026: Sara Gaudenzi ha sceltoSara Gaudenzi è arrivata alla scelta improvvisa nel suo percorso a Uomini e Donne.

Anticipazioni Uomini e Donne 12 gennaio: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta tra Ernesto e FedericoCristiana Anania ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne tra Ernesto Passaro e Federico Cotugno.

Odgovaram Na Vaša Pitanja - Konsultacije Uživo

Approfondimenti e contenuti su Uomini e Donne registrazione 12 marzo...

Temi più discussi: Uomini e Donne Anticipazioni registrazione: rissa sfiorata tra Ciro e Matteo, Sara si sente male; Uomini e Donne anticipazioni: una coppia lascia lo studio, Tina attacca Cinzia; Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 11 marzo: Marina crea il caos in studio; Sara ha scelto! - Uomini e donne Diario | Witty TV.

Caos a Uomini e Donne: la reazione di Matteo Stratoti e la difesa della sorellaIl confronto tra Matteo Stratoti, Alessio Rubeca e Ciro Solimeno ha acceso lo studio di Uomini e Donne; la famiglia interviene per difendere il corteggiatore ... notizie.it

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE: REGISTRAZIONE 12 MARZO 2026 | Sara Gaudenzi ha scelto AlessioAnticipazioni Uomini e Donne, cosa accadrà nella registrazione di oggi 12 marzo 2026? Attese le dichiarazioni di Gemma Galgani su Giorgio Manetti ... ilsussidiario.net

Nino D'Angelo a Domenica In : "Per essere uomini veramente, bisogna amare le proprie origini ed io sono fiero di essere napoletano" #passionapoli #sscnapoli #ninodangelo #domenicain - facebook.com facebook

Lettera ai mercanti di morte: «Abbiate un sussulto, tornate uomini» Il cardinale Battaglia: il mondo sembra aver imparato il nuovo linguaggio di Caino, ma la pace può ancora salvarvi Noi, Chiesa del Vangelo, non taceremo Mimmo Battaglia x.com