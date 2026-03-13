Uomini e donne Matteo torna sui social dopo la scelta | Cosa vuoi che sia

Matteo ritorna sui social dopo una scelta avvenuta in modo improvviso, commentando con un “Cosa vuoi che sia”. La decisione di Sara Gaudenzi ha sorpreso molti, mentre sui social si sono moltiplicati commenti di vario tipo, alcuni critici, riguardo alla conclusione di questo percorso. La vicenda ha attirato l’attenzione di utenti e follower, che hanno espresso le loro opinioni sull’accaduto.

Il corteggiatore ha condiviso una stories che è sembrata un chiaro riferimento a quanto accaduto in studio solo poche ore prima La scelta estemporanea di Sara Gaudenzi ha lasciato tutti un po' di stucco. In attesa di ulteriori dettagli su quanto accaduto in studio, le bacheche social si sono presto riempite di commenti, anche molti negativi, sul fatto che l'epilogo di questo percorso della romana fosse già scritto. “Il lato positivo è che finisce una delle pagliacciate di quest'anno”, scrive un utente, “Pessima fino alla fine!”, commenta un altro, “Così si è levata da mezzo visto che era diventata pesante e comunque ha pienamente ragione Matteo, erano d accordo seno non si spiega”, sottolinea un altro. 🔗 Leggi su Today.it

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