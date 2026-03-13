Uomini E Donne Matteo Stratoti | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

A Uomini e Donne, Matteo Stratoti entra nel programma e si siede sul trono di Sara Gaudenzi. Durante le puntate, si sono verificati baci tra i protagonisti, mentre si sono verificati scontri con Alessio e l’addio di Simone. La presenza di Stratoti ha portato a cambiamenti nelle dinamiche del programma e a nuove interazioni tra i partecipanti.

A Uomini e Donne arriva Matteo Stratoti e il trono di Sara Gaudenzi cambia completamente. Tra baci, tensioni con Alessio e l’addio di Simone, ecco cosa sta succedendo davvero. Il percorso di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne si è arricchito di una presenza che non è passata inosservata. L’arrivo di Matteo Stratoti ha subito acceso la curiosità del pubblico, grazie a un atteggiamento educato e premuroso che ha fatto breccia sia nello studio sia tra i telespettatori. Il giovane corteggiatore si è fatto notare fin dal primo momento per la sua sensibilità. Appena entrato in studio, infatti, ha cercato di consolare la tronista dopo l’uscita improvvisa di Simone, che ha deciso di lasciare il programma infastidito dall’arrivo dei nuovi pretendenti, Matteo e Alessio. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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