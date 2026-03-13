Università nasce il centro Phygital per l’educazione all’imprenditorialità e l’inclusione

Da cataniatoday.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è stato inaugurato il Centro Phygital presso l’ateneo, situato nel Polo didattico “Emilio Giardina” del dipartimento di Economia e Impresa. La struttura è stata realizzata utilizzando i fondi di un progetto di ricerca e si occupa di promuovere l’educazione all’imprenditorialità e all’inclusione. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’università e del dipartimento.

Inaugurata al Polo didattico “Emilio Giardina” del Dei la nuova struttura realizzata con i fondi del progetto GRInS “Growing Resilient, Inclusive and Sustainable”, finanziato dal Pnrr Nasce in ateneo il Centro Phygital per l’educazione all’imprenditorialità e l’inclusione. Questo pomeriggio, nella sede del Polo didattico “Emilio Giardina” del dipartimento di Economia e Impresa è stata inaugurata ufficialmente la nuova struttura realizzata con i fondi del progetto di ricerca GRInS e dedicata alla co-creazione digitale di percorsi di formazione di competenze “ibride”, servizi di orientamento professionale e di educazione all’imprenditorialità.... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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