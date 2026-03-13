Università nasce il centro Phygital per l’educazione all’imprenditorialità e l’inclusione

Oggi è stato inaugurato il Centro Phygital presso l’ateneo, situato nel Polo didattico “Emilio Giardina” del dipartimento di Economia e Impresa. La struttura è stata realizzata utilizzando i fondi di un progetto di ricerca e si occupa di promuovere l’educazione all’imprenditorialità e all’inclusione. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’università e del dipartimento.

Inaugurata al Polo didattico “Emilio Giardina” del Dei la nuova struttura realizzata con i fondi del progetto GRInS “Growing Resilient, Inclusive and Sustainable”, finanziato dal Pnrr Nasce in ateneo il Centro Phygital per l’educazione all’imprenditorialità e l’inclusione. Questo pomeriggio, nella sede del Polo didattico “Emilio Giardina” del dipartimento di Economia e Impresa è stata inaugurata ufficialmente la nuova struttura realizzata con i fondi del progetto di ricerca GRInS e dedicata alla co-creazione digitale di percorsi di formazione di competenze “ibride”, servizi di orientamento professionale e di educazione all’imprenditorialità.... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Nasce “Vita Maris”: pesca sportiva, ambiente e inclusione al centro della nuova associazioneSQUINZANO - Il panorama sportivo e sociale di Casalabate, marina di Squinzano, si arricchisce di una nuova realtà. Enter Academy: alle OGR Torino nasce il nuovo vivaio dell’imprenditorialità giovanile internazionaleContrastare il declino demografico delle imprese giovanili attraverso un modello che unisce formazione esperienziale, ricerca accademica e un respiro... Approfondimenti e contenuti su Università nasce il centro Phygital per... Temi più discussi: Roma: nasce il Cesmat, un Centro di simulazione medica avanzata; Borgo Laudato si’, nasce la Global Alliance: rete mondiale per l'ecologia integrale; SIENA: NASCE IL PATTO CARITAS, UNISI E UNISTRASI A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI IN DIFFICOLTA; COMUNICATO STAMPA - NASCE ‘OCCULTA’: IL PROGETTO DI UNITO PER LA CURA COLLETTIVA DEL FONDO CHIARA FUMAI PRESSO IL CRRI – CENTRO DI RICERCA CASTELLO DI RIVOLI - L'Università di Torino riporta alla luce e ricerche dell’artist. Nasce il Centro Studi Dad Dottorato e Imprese del Politecnico di TorinoNasce il Centro Studi Dad Dottorato e Imprese di Architettura e Design del Politecnico di Torino, iniziativa del Dipartimento pensata come uno spazio di incontro stabile tra università e aziende sui ... ansa.it Dalle Università di Pisa e Genova nasce il ‘Centro 3R’: promuoverà la sperimentazione animale responsabileIl centro si farà promotore di iniziative per diffondere maggiore consapevolezza sui nuovi metodi sperimentali e computazionali che possano sostituire la sperimentazione sugli animali o ridurre il ... quotidianosanita.it All'Università di Udine l'esperto olandese di contabilità del carbonio Lennard de Klerk. Lo studioso ha stimato che quattro anni di guerra hanno prodotto oltre 311 milioni di tonnellate di gas serra - facebook.com facebook L’università di Rhode Island terrà una lezione guidata da una professoressa di Harvard intitolata “The Genius of Taylor Swift: A Crash Course on the Pop Superstar”. x.com