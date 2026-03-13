Unimore AI Center a Modena il video dell' inaugurazione

A Modena, presso il tecnopolo, è stato inaugurato l’Unimore AI Center con un evento ufficiale. Durante la cerimonia è stato effettuato il taglio del nastro, segnando l’apertura di un centro dedicato all’intelligenza artificiale. L’AI Center si inserisce in un polo di ricerca con 27 anni di esperienza nel settore, riconosciuto a livello internazionale. È stato diffuso un video dell’evento.

Al tecnopolo, taglio del nastro per l’AI Center: 27 anni di esperienza in un polo d’eccellenza internazionale. Sarà il ponte tra ricerca universitaria e colossi dell’industria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Unimore AI Center a Modena, il video dell'inaugurazione Articoli correlati Leggi anche: Unimore punta sulla ricerca in Intelligenza Artificiale, inaugurato il nuovo AI Center modenese L'iconico ballo di Donald Trump al Kennedy Center a Washington davanti ai deputati repubblicani – Il video(Agenzia Vista) Washington DC, 06 gennaio 2026 Prima della conferenza stampa organizzata con i deputati repubblicani al Kennedy Center Donald Trump... Contenuti utili per approfondire Unimore AI Center a Modena il video... Temi più discussi: SAVE THE DATE – Inaugurazione del nuovo Unimore AI Center, venerdì 13 marzo; Modena, Unimore inaugura IA Center eccellenza europea; INVITO STAMPA – Inaugurazione del nuovo Unimore AI Center, venerdì 13 marzo. Sessanta ricercatori e grandi aziende: Unimore inaugura l’AI Center. VIDEOREGGIO EMILIA – Non siamo nella Silicon Valley ma nel nuovo Unimore AI Center, inaugurato stamattina. Il progetto, partito nel 2019 grazie a un finanziamento di 2 milioni di euro della Regione, apre n ... reggionline.com Il nuovo hub di Unimore: Non solo algoritmi. L’intelligenza artificiale sarà etica e sostenibileModena, 13 marzo 2026 – La capitale del manifatturiero, che ha dato vita a distretti industriali di successo che vanno dalla ceramica al biomedicale, non può e non vuole stare ferma. E se la nuova ... ilrestodelcarlino.it Al tecnopolo di Modena nasce l’Unimore AI Center: il nuovo Centro per l’intelligenza artificiale. Qui lavoreranno 60 tra dottorandi e ricercatori, all’interno di spazi sperimentali per interfaccia uomo-robot e una zona di coworking dedicata alle aziende del territori - facebook.com facebook Incontra E4 a MoreJobs 2026, l’evento organizzato da UNIMORE che si terrà il 25 marzo presso Modena Fiere e rappresenta un’importante occasione per conoscere nuovi studenti e laureati che potranno consegnare i propri CV e dialogare con i nostri esperti x.com