Oggi, venerdì 13 marzo 2026, il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell’Università di Modena e Reggio Emilia ha inaugurato il UniMORE AI Center, un nuovo spazio dedicato allo sviluppo di intelligenza artificiale etica e sostenibile. Sono stati annunciati circa 3 milioni di euro destinati a progetti e iniziative legate a questa area di ricerca. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’ateneo e di enti coinvolti.

Oggi, venerdì 13 marzo 2026, il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell’Università di Modena e Reggio Emilia accoglie ufficialmente l’inaugurazione del UniMORE AI Center. Questo nuovo polo tecnologico, nato da un investimento superiore ai tre milioni di euro e due anni e mezzo di lavori, segna una tappa fondamentale per la regione, integrando ricerca avanzata, formazione specialistica e trasferimento tecnologico verso le imprese locali. L’iniziativa non nasce dal nulla ma si appoggia su ventisette anni di esperienza consolidata nel campo dell’intelligenza artificiale, guidata storicamente dalla professoressa Rita Cucchiara, oggi rettrice dell’ateneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Unimore: 3 milioni per l’AI etica e sostenibile

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