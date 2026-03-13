Il 18 marzo a Frosinone si terrà il Forum organizzato da Unicredit, dedicato alle strategie di internazionalizzazione. L’evento vedrà protagonisti rappresentanti dell’istituto bancario e del sistema produttivo locale, con l’obiettivo di offrire supporto alle imprese nel loro percorso di espansione sui mercati esteri, analizzando rischi e opportunità.

Un incontro tra Unicredit e il sistema produttivo del territorio con l’obiettivo di supportare le imprese nel percorso di internazionalizzazione consapevole, aiutandole a valutare rischi e opportunità dei mercati esteri. Con quest’obiettivo avrà luogo il 18 marzo 2026 a Frosinone, nella sede di Unindustria (Via del Plebiscito 15), il Forum delle economie dedicato all’internazionalizzazione, organizzato dalla banca in collaborazione con Unindustria. L’incontro, il cui inizio dei lavori è previsto per le ore 16, verrà introdotto dagli interventi di Corrado Savoriti, presidente Unindustria Frosinone, e di Enrico Batini, responsabile Corporate business Centro Italia di Unicredit. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Unicredit, il 18 marzo a Frosinone il Forum sulle strategie di internazionalizzazione

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