In Sudan, un attacco contro un complesso scolastico nello Stato del Nilo Bianco ha causato la morte di almeno otto studenti e di un operatore sanitario. Da metà aprile 2023, si registrano più di 200 episodi di violenza che hanno coinvolto scuole e ospedali nel paese. La situazione continua a essere particolarmente critica in diverse regioni del Sudan.

Da quando il conflitto è scoppiato a metà aprile 2023, ci sono state notizie di almeno 200 attacchi su scuole e ospedali.. 13 marzo 2026 – Secondo le notizie, due giorni fa alcuni attacchi con droni hanno colpito una scuola secondaria e un centro sanitario di base nel villaggio di Shukairi, nello Stato del Nilo Bianco, in Sudan. Sono stati uccisi almeno otto studenti, quattro dei quali di età inferiore ai 18 anni, e un operatore sanitario. Molti altri sono rimasti feriti e le scuole della zona sono state chiuse. “ Gli attacchi segnalati sono una scandalosa violazione dei diritti dei bambini alla sicurezza e alla protezione” ha dichiarato Sheldon Yett, Rappresentante dell’UNICEF in Sudan. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF/Sudan: almeno 8 studenti e un operatore sanitario uccisi in un attacco contro un complesso scolastico nello Stato del Nilo Bianco

