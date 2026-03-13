UNICEF Sudan | almeno 8 studenti e un operatore sanitario uccisi in un attacco contro un complesso scolastico nello Stato del Nilo Bianco
In Sudan, un attacco contro un complesso scolastico nello Stato del Nilo Bianco ha causato la morte di almeno otto studenti e di un operatore sanitario. Da metà aprile 2023, si registrano più di 200 episodi di violenza che hanno coinvolto scuole e ospedali nel paese. La situazione continua a essere particolarmente critica in diverse regioni del Sudan.
Da quando il conflitto è scoppiato a metà aprile 2023, ci sono state notizie di almeno 200 attacchi su scuole e ospedali.. 13 marzo 2026 – Secondo le notizie, due giorni fa alcuni attacchi con droni hanno colpito una scuola secondaria e un centro sanitario di base nel villaggio di Shukairi, nello Stato del Nilo Bianco, in Sudan. Sono stati uccisi almeno otto studenti, quattro dei quali di età inferiore ai 18 anni, e un operatore sanitario. Molti altri sono rimasti feriti e le scuole della zona sono state chiuse. “ Gli attacchi segnalati sono una scandalosa violazione dei diritti dei bambini alla sicurezza e alla protezione” ha dichiarato Sheldon Yett, Rappresentante dell’UNICEF in Sudan. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
