UniBg nelle imprese familiari l’innovazione parte dal vertice | Decisiva la qualità del confronto interno

Un nuovo studio accademico analizza le imprese familiari a Bergamo, evidenziando che l’innovazione in queste aziende dipende molto dalla qualità del confronto tra i membri del vertice. La ricerca mette in luce come le risorse non siano sempre sufficienti a garantire la volontà di innovare, anche se le capacità sono presenti. La discussione si concentra sul ruolo centrale del management e sulla comunicazione interna.

Bergamo. Un nuovo studio accademico riapre il dibattito sul cosiddetto paradosso della “capacità rispetto alla volontà di innovare” elle imprese familiari: aziende che dispongono delle risorse per innovare ma che, non sempre, manifestano la stessa propensione a farlo. La ricerca, pubblicata sul Journal of Product Innovation Management e firmata da Paola Rovelli della Libera Università di Bolzano, Marco Mismetti della Stockholm School of Economics e dalle professoresse Cristina Bettinelli e Mara Bergamaschi dell’Università di Bergamo, sposta l’attenzione dal ‘quanto’ si innova al ‘perché’ le imprese decidono di innovare, analizzando i fattori che alimentano la volontà di attivare processi innovativi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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