Un’aquila reale in difficoltà recuperata dai vigili del fuoco sopra Domodossola

I vigili del fuoco del Vco, provenienti dal distaccamento di Domodossola, sono intervenuti nel pomeriggio di ieri per recuperare un’aquila reale che si trovava in difficoltà sopra la città. L’intervento è stato necessario per mettere in sicurezza l’animale e riportarlo in un luogo sicuro. L’operazione si è conclusa con successo e l’aquila è stata recuperata senza ferite evidenti.

Il rapace è stato trovato lungo il sentiero tra Alpe Sogno e Tappia dopo la segnalazione di due escursionisti stranieri. È stato affidato a un veterinario specializzato per le cure Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco del Vco, dal distaccamento di Domodossola, sono intervenuti per recuperare un'aquila reale in evidente difficoltà. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola. Dopo una breve ricerca nel bosco, i soccorritori hanno individuato l'animale: si trattava di un'aquila reale che si trovava a terra. Alla vista delle persone il rapace ha provato ad allontanarsi, spostandosi fino alla dorsale di una scarpata particolarmente impervia.