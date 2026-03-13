Il libro Rivendicare futuro di Verónica Gago e Luci Cavallero (ombre corte, pp. 157, euro 15,00 quarto titolo della collana «Femminismi»), affronta uno dei temi più centrali del capitalismo contemporaneo: la finanziarizzazione della vita e il ruolo del debito come dispositivo di governo delle soggettività. Il libro si presenta come un manifesto critico contro il modo in cui la retorica della libertà individuale viene mobilitata dal capitalismo finanziario contemporaneo per legittimare nuove forme di dominio, precarizzazione e impoverimento. In particolare, le autrici mostrano come la nozione di «libertà finanziaria» sia diventata un dispositivo ideologico centrale attraverso cui il capitalismo contemporaneo intreccia autoritarismo politico, concentrazione della ricchezza e offensiva antifemminista. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Un’analisi critica e collettiva del debito

Articoli correlati

Abruzzo, cinema in classe: progetto C.I.A.K. 2.0 per creatività e analisi critica tra gli studenti.Cinema e Scuola: Un Ponte per il Futuro dell’Abruzzo Roseto degli Abruzzi (Teramo) – È partito ufficialmente C.

Situazione critica della medicina generale in Campania: Un’analisi delle assegnazioni di nuovi mediciNegli ultimi anni, la medicina generale in Campania ha affrontato una crisi senza precedenti, caratterizzata da un’offerta di posti vacanti che resta...

AI’s Cognitive Impact: Help or Harm || @phillenomade

Approfondimenti e contenuti su analisi critica

Temi più discussi: Un’analisi critica e collettiva del debito; Il giornalismo che dimentica la scienza: analisi critica della puntata RAI sui collari antiparassitari; GenERA – libertà di essere e libertà di scegliere: al via il progetto di educazione all’affettività e alle relazioni nelle scuole; Explain It Like I’m AI - Decoding AI – Without Panic, Beyond Hype : un nuovo podcast che esplora il mondo dell’intelligenza artificiale.

Un’analisi critica della Risposta al Quesito sui Trattamenti di Sostegno Vitale data dal CNBil 1° luglio 2024 il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) ha pubblicato un nuovo documento intitolato Risposta al Quesito del Comitato Etico Territoriale della Regione Umbria che aveva chiesto ... quotidianosanita.it

Il riconoscimento dei titoli di sostegno conseguiti in Romania: un’analisi criticaLa libera circolazione dei professionisti, principio cardine dell’Unione Europea, si scontra spesso con le differenze tra i sistemi formativi dei diversi Stati membri. Questo è particolarmente ... diritto.it

Analisi critica del Provvedimento 4 dicembre 2025, n. 743 del Garante Privacy in materia di trattamento dei dati per finalità di polizia locale e #SicurezzaUrbana #Altalex #WoltersKluwerItalia #Privacy #DatiPersonali #Bodycam #GDPR #BodyCamera x.com

Analisi critica del Provvedimento 4 dicembre 2025, n. 743 del Garante Privacy in materia di trattamento dei dati per finalità di polizia locale e sicurezza urbana >> Leggi l'articolo completo #Altalex #WoltersKluwerItalia #Privacy #DatiPersonali #Sicurezza - facebook.com facebook