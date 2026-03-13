Una targa in ricordo di Ilaria Alpi la giornalista assassinata a Mogadiscio

A Roma nord è stata scoperta una targa in memoria di Ilaria Alpi, giornalista uccisa a Mogadiscio 32 anni fa insieme all’operatore Miran Hrovatin. I due inviati lavoravano per il Tg3 della Rai quando furono assassinati. La targa rende omaggio alla loro memoria e si trova nel luogo dove si svolge la cerimonia di commemorazione.

Il municipio XV ricorda l’inviata Rai uccisa, insieme all’operatore Miran Hrovatin, 32 anni fa. La stele sul palazzo di Vigna Clara in cui è cresciuta Roma nord ricorda Ilaria Alpi, la giornalista assassinata 32 anni fa insieme all’operatore Miran Hrovatin a Mogadiscio dove lavoravano come inviati per il Tg3 della Rai. Il prossimo 20 marzo a Vigna Clara si terrà una cerimonia di commemorazione e sarà svelata una targa in sua memoria. "Insieme all'Associazione Articolo 21, a partire dalle 11.30 ai Giardini di Piazza Stefano Jacini si svolgerà un momento di ricordo alla presenza delle istituzioni, di amici e colleghi della giornalista e di una scuola del territorio” hanno comunicato in una nota il presidente e il vice presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e Alessandro Cozza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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