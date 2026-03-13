Una strage! Gravissimo incidente sull’autostrada italiana | tutto bloccato

Un incidente grave si è verificato questa mattina sull’autostrada A1, lungo la carreggiata sud tra Ceprano e Pontecorvo, in provincia di Frosinone. La collisione ha provocato blocchi e disagi sulla strada, con coinvolgimento di più veicoli. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso, mentre il traffico è stato temporaneamente sospeso.

Un grave incidente sull'autostrada A1 si è verificato nella mattinata lungo la carreggiata sud tra Ceprano e Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Il bilancio provvisorio è di tre morti e di più feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbero rimasti coinvolti un furgone con a bordo operai e un altro veicolo. L'impatto, avvenuto nelle prime ore del giorno, ha richiesto l'intervento di più squadre di emergenza. Incidente A1 tra Ceprano e Pontecorvo: i mezzi coinvolti e i primi rilievi. La dinamica dell'incidente in A1 è in fase di accertamento. In base a una prima ricostruzione, il furgone che trasportava alcuni lavoratori avrebbe urtato con estrema violenza un altro mezzo mentre percorreva la tratta in direzione sud.