Una strage! Gravissimo incidente sull’autostrada italiana | tutto bloccato

Da tvzap.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente grave si è verificato questa mattina sull’autostrada A1, lungo la carreggiata sud tra Ceprano e Pontecorvo, in provincia di Frosinone. La collisione ha provocato blocchi e disagi sulla strada, con coinvolgimento di più veicoli. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso, mentre il traffico è stato temporaneamente sospeso.

Un grave incidente sull’autostrada A1 si è verificato nella mattinata lungo la carreggiata sud tra Ceprano e Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Il bilancio provvisorio è di tre morti e di più feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. Secondo le prime informazioni, nello scontro sarebbero rimasti coinvolti un furgone con a bordo operai e un altro veicolo. L’impatto, avvenuto nelle prime ore del giorno, ha richiesto l’intervento di più squadre di emergenza. Incidente A1 tra Ceprano e Pontecorvo: i mezzi coinvolti e i primi rilievi. La dinamica dell’incidente in A1 è in fase di accertamento. In base a una prima ricostruzione, il furgone che trasportava alcuni lavoratori avrebbe urtato con estrema violenza un altro mezzo mentre percorreva la tratta in direzione sud. 🔗 Leggi su Tvzap.it

una strage gravissimo incidente sull8217autostrada italiana tutto bloccato
© Tvzap.it - “Una strage!”. Gravissimo incidente sull’autostrada italiana: tutto bloccato

Articoli correlati

“Scontro violentissimo”. Caos sull’autostrada italiana, code per chilometri: tutto bloccatoLa giornata scorreva come tante altre, con il traffico del mattino che lentamente prendeva forma tra partenze anticipate, appuntamenti di lavoro e...

Incidente sull'Autostrada A1, traffico bloccatoDalle ore 19:00 si segnalano 8 km di coda sull’autostrada A1 Milano-Napoli a causa di un incidente avvenuto tra Arezzo e Valdarno in direzione...

GRAVISSIMO INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA A4: VITTIME E FERITI NELLO SCHIANTO

Video GRAVISSIMO INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA A4: VITTIME E FERITI NELLO SCHIANTO

Tutto quello che riguarda Una strage Gravissimo incidente...

Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Stresa, operaio ferito in un cantiere: è grave; Il sindacato dell’Arma: Serve più sicurezza per le nostre ’gazzelle’; Strage di Acqualonga, ricorso straordinario in Cassazione del il proprietario del bus; Incidente sul lavoro, grave un 49enne.

Gravissimo incidente in A1 tra Ceprano e Pontecorvo, tre morti lungo la corsia sudUn gravissimo incidente stradale sull’autostrada A1 ha provocato un bilancio drammatico nella mattinata lungo la corsia sud tra Ceprano e Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Secondo le prime ... thesocialpost.it

Misano, auto piomba al raduno di appassionati di motori. Poteva essere una strageNell’incidente distrutte tre auto parcheggiate e travolta una ragazza, rimasta incastrata sotto la vettura guidata da un 57enne denunciato per guida sotto effetto dell'alcol. Fortunatamente ha riporta ... msn.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.