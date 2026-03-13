Una setina alle Nazioni Unite | Francesca Antonucci protagonista alla Commission on the Status of Women

Una giovane professionista di Sezze ha preso parte alla Commission on the Status of Women presso le Nazioni Unite, uno degli eventi internazionali più importanti dedicati ai diritti delle donne. Durante l’incontro, si è distinta come protagonista, portando avanti le questioni legate alla condizione femminile su un palcoscenico globale. L’evento si è svolto recentemente, attirando l’attenzione di media e partecipanti da diversi paesi.

Una giovane professionista originaria di Sezze è stata protagonista di uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati ai diritti delle donne. Francesca Antonucci ha partecipato alla 70ª Commission on the Status of Women (CSW70) presso le Nazioni Unite, rappresentando l'Italia e il World Food Forum in un evento di alto livello dedicato alla promozione dell' uguaglianza di genere e dell' empowerment femminile. Il ruolo alle Nazioni Unite e la presentazione del progetto. Durante l'iniziativa internazionale, Francesca ha preso parte alla presentazione del progetto "Seeds for Change", illustrato nel corso di un incontro co-organizzato dalle Rappresentanze Permanenti presso l'ONU di Italia e Irlanda, dal Governo del Cile e dal World Food Forum.