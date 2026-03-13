una questione privata di marco e magnelli viaggio in musica

Un vero e proprio viaggio tra parole, suoni e memoria artistica, è quello che va in scena domani alle 17.30 nella Sala Ildebrando del Complesso monumentale di Abbadia Isola a Monteriggioni. In programma, "Una questione privata", appuntamento musicale con Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli. Più che un semplice concerto, l’evento è concepito come un racconto musicale capace di attraversare alcune delle esperienze più significative della scena musicale italiana degli ultimi decenni, ripercorrendo le tappe fondamentali della carriera dei due artisti e mettendo in dialogo musica, letteratura e pensiero civile. Il percorso narrativo prende... 🔗 Leggi su Lanazione.it

