La figura di San Francesco protagonista stasera alle 21 al teatro Bismantova di Castelnovo Monti con lo spettacolo ’Lu Santo Jullare Francesco’ di Dario Fo e Franca Rame, interpretato da Ugo Dighero (foto), con adattamento e regia di Giorgio Gallione. La produzione è firmata dal Teatro Nazionale di Genova insieme a CmcNidodiragno e al Teatro della Juta. Lo spettacolo è una travolgente "giullarata" sulla vita di San Francesco d’Assisi, costruita da Dario Fo a partire da leggende popolari, testi del Trecento e documenti storici. Attraverso il linguaggio virtuosistico e teatrale del grammelot, lo stesso che ha reso celebre Mistero Buffo, prende forma un racconto tutt’altro che agiografico del "Giullare di Dio", come Francesco amava definirsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una giullarata su San Francesco. Ugo Dighero interpreta Dario Fo

