Una bombola di gas una scintilla e Forino perde uno dei suoi figli | l' ultimo respiro di Frank

Nel comune di Forino, in Irpinia, una bomba di gas si è accidentalmente innescata, provocando un incendio che ha portato alla morte di un giovane. Le autorità locali hanno confermato che l’incidente si è verificato in un’abitazione, senza specificare ulteriori dettagli sulle cause. La comunità si è raccolta nel lutto, mentre i soccorritori sono intervenuti per i tentativi di salvataggio.

Dieci giorni di agonia al Cardarelli di Napoli. Il paese si ferma. Domani il pellegrinaggio a San Nicola a Castello diventa preghiera silenziosa Forino (AV), 13 marzo 2026 — Vi sono istanti, nelle piccole comunità adagiate tra le colline dell'Irpinia, in cui il dolore di uno solo si fa eco della sofferenza di tutti: il silenzio che discende sui vicoli, sulle piazze, sulle soglie delle case, vale allora più di qualunque parola pronunciata.Forino conosce bene quel silenzio. Lo ha sperimentato ieri, 12 marzo, quando dall'ospedale Cardarelli di Napoli è giunta la notizia che Franco D'Amato, cinquantacinque anni, per tutti semplicemente Frank, non era più tra noi. Forino, morto il meccanico Frank: fatale l'esplosione della bombola«Non doveva andare così». Forino è in lutto: Frank D'Amato non ce l'ha fatta. Il meccanico 55enne di Forino, rimasto pesantemente ustionato dieci giorni fa ... Forino, ferito dalla bombola esplosa: Francesco in condizioni criticheÈ in coma farmacologico il meccanico 55enne di Forino, Franco D'Amato, rimasto gravemente ustionato in seguito all'esplosione avvenuta in casa per una fuga di gas. Forino piange Frank D'Amato. Troppo gravi le ustioni provocate dall'esplosione verificatasi nella sua abitazione.